T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/330 Esas



Davacı temlik alan Ortak Varlık Yönetim A.Ş tarafından davalı İsmet Yalçınkaya'nın QNB Finansbank A.Ş.'den kullanmış olduğu krediyi ödemediği, davalının alacağın tahsili için Samsun İcra Dairesinin 2018/151627 esas ve 2018/151629 sayılı dosyalarında başlatılan takipler kapsamında davalının maliki olduğu Samsun Atakum Sarıışık Mah 14206/220 ada parsel sayılı taşınmazdaki hissesini kızı Seher Yalçınkaya'ya muvaazalı olarak devrettiği iddiasıyla davalılar arasında taşınmaz devrine ilişkin tasarrufun iptalinin talep vedava edildiği, davalı İsmet Yalçınkaya'ya dava dilekçesinin tebliğ edilememiş olup dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

T.K. 29. madde gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK'nun 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği,

Ön inceleme duruşmasının 25/06/2025 günü saat 11:25'te yapılmasına karar verildiği anılan gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.