T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/359



KAMULAŞTIRMA İLANI



Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Çamalan Mahallesi 183 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalı Memet Türk ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2025/359 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C.Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12.12.2025