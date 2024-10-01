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        TC. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.10.2024 - 00:00
        TC. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya No: 2024/726 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Dereler Mahallesi
        ADA NO : 8035
        PARSEL NO : 6
        VASFI : Arsa


        MALİKİN ADI VE SOYADI :

        1- ALİ BALÇIK - TC.69358077904
        2- GÜLHAN BALÇIK - TC.69466074338
        3- ORHAN BALÇIK - TC.69355078058


        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele
        kamulaştırılmasına karar verilen Samsun İli, Canik İlçesi,
        Dereler Mahallesi, 8035 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın bedelinin
        tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.
        Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/726 esas sırasında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02097081