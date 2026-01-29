T.C. SANDIKLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2025/215 Esas

Konu : İLAN METNİ

12.12.2025



Davacı, KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalılar , AHMET DİNÇ, ASIM DİNÇ, AYŞE ESER, FEYZİ KARADUMAN, HÖRÜ KARAKAŞ, HÜSEYİN KARADUMAN, MEHMET DİNÇ, MEHMET KARADUMAN, MEHMET KARADUMAN, MUSTAFA KARADUMAN, ÜMMÜ KARADUMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle;

Davacı Kızılören Belediye Başkanlığı Tarafından Açılan Kamulaştırma Davasında Verilen Tensip Ara Kararı Uyarınca;

Afyonkarahisar Kızılören İlçesi Kızılören Mahallesi (4 pafta 3198 eski) 6362 yeni parsel numarası ile kayıtlı taşınmazı 29/05/1978 tarih 11510 sy yazı ile tasdiklenen imar planı doğrultusunda kurulacak akaryakıt istasyonu ve tesisleri için 12/08/1986 yılı 1 sy Belediye Meclis kararı, 17/11/1986 tarih 61 sy Encümen kararı doğrultusunda 2942 sayılı kanunun 16. Maddesine göre belediye adına tescilinin yapılması kararlaştırılmış olduğundan 19/02/1987 tarih 01 karar nolu meclis kararıyla 6232 m2 sinin akaryakıt istasyonu ve tesisleri olarak kamulaştırılmıştır.



6830 ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunlarının 17. Maddelerine göre dava konusu taşınmazın kamulaştırılıp zamanında bedellerinin ilgililerine ödenmek üzere bankaya bloke edildiği nazara alındığında gerçek hak sahibi durumuna gelen davacı Belediye adına tesciline karar verilmesi gerektiğinden davaya konu Kızılören İlçesi Kızılören Mahallesi (eski 4 pafta 3189 parsel) yeni 6362 parsel nolu taşınmazın 6232 m2 sinin akaryakıt istasyonu ve tesisleri olarak kamulaştırılması nedeni ile davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tescil talebi ile yukarıdaki esas numarası belirtilen dava açılmıştır.



KEYFİYET 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10/4. FIKRASI GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.