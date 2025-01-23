T.C.

ŞANLIURFA

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/613 Esas

Konu : İlan hk.

21.01.2025

- İLAN -



Davacı ABDULLAH KARADAĞ ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Yedikuyu Köyü/Mahallesinde kain Pafta: N41-B-08-C'de kayıtlı, Doğusu: Ağızhan Mahallesi arazileri ve kısmen tapulama harici yer,Batısı: Yedikuyu Mahallesi 235/1,2,3,4. 238/1, 261/1 ada parsel,Kuzeyi: Ağızhan Mahallesi 14 numaralı parsel,Güneyi: ise tapulama hariciyer ile ilgili olarak hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2020/613 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.