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        T.C. ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.01.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2020/613 Esas
        Konu : İlan hk.

        21.01.2025

        - İLAN -


        Davacı ABDULLAH KARADAĞ ile Davalı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
        Dava konusu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Yedikuyu Köyü/Mahallesinde kain Pafta: N41-B-08-C'de kayıtlı, Doğusu: Ağızhan Mahallesi arazileri ve kısmen tapulama harici yer,Batısı: Yedikuyu Mahallesi 235/1,2,3,4. 238/1, 261/1 ada parsel,Kuzeyi: Ağızhan Mahallesi 14 numaralı parsel,Güneyi: ise tapulama hariciyer ile ilgili olarak hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2020/613 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 713.md.gereğince dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02161306