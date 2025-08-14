Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.08.2025 - 00:00
        T.C.
        ŞANLIURFA
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2023/2253 Esas

        21.07.2025

        İLAN


        Davacı Emine TOPAL ile Davalılar Ayşe Gül TOPRAK, Cennet KARDAŞLAR, Fatma DEMİR, Haci TOPRAK, İbrahim Halil TOPRAK, Mehmet TOPRAK, Mehmet Fatih TOPRAK, Remziye ALCA ve Sevgi TOPRAK arasında Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; yapılan tüm araştırılara rağmen davalı Haci TOPRAK'a dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma günü 14/10/2025 günü saat 10:20'e bırakılmıştır.
        6100 sayılı HMK'nun 317. Maddesi gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmalarınızı ispata yarayacak tüm vakıaların sırasıyla bildirmeniz, tüm delillerin ve tanıkların isim ve adreslerinin bildirmeniz, elinizde olan tüm delilleri ibraz etmeniz, ibraz edemediğiniz takdirde nereden temin edileceğini bildirilmeniz ve delil avansını yatırmanız gerektiği, ayrıca duruşma günü olan 14/10/2025 günü saat 10:20'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı 42056017588 TCKN'li Haci TOPRAK'a ilanen tebliğ olunur.

