T.C.

ŞANLIURFA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/713 Esas

21.07.2025



İLAN



Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris 27/10/1999 doğumlu, Ali ve Ayşe oğlu/kızı 10/12/2023 tarihinde vefat eden 36116259834 TC kimlik numaralı TUĞRUL DEMİRSU 'nun yasal mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediğinden; bu mirasçıların payı yönünden T.M.K.'nın 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının söz konusu olabileceği, adı geçen mirasçıların hak sahiplerinin işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.