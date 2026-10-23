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        T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:43
        T.C.
        ŞANLIURFA
        9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : .89743646-2024/623-Ceza Dava Dosyası

        Esas No : 2024/623 21.10.2026

        Karar No: 2025/1555


        İLAN


        Abdulhafız ve Emine kızı, 02/02/1998 Rakka doğumlu,Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturan Suriye uyrukluBüşra ALLAVAŞ'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/09/2025 tarih, 2024/623 Esas, 2025/1555 Karar sayılı kararı ile sanık Büşra ALLAVAŞ hakkında HAGB kararı verilmiş olup, sanık Büşra ALLAVAŞ'ın adresine yapılan tebligat bilatebliğ olup mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşeceği tebliğ olunur. 21.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02576465