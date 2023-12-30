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        T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 30.12.2023 - 00:00
        İLAN
        T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/170
        DAVALI : ABDULHAMEED ABDULMOHSIN H ALMOHAISEN Elperek Mah. Dolamaçbaşı Sk. No:14 Pamukova/ SAKARYA
        Mahkememizde tarafınıza karşı "Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)" davası açıldığı, yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilan edildiği, yapılan ilana kaşı herhangi bir itirazda bulunmadığında anlaşıldığından dosyaya duruşma günü verildiği, 05/03/2024 günü saat 11:10'da Sapanca Adliyesi Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonununda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkememize sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacı ile gereken açıklamayı yapmanız, verilen süre içerisinde bu hususları yerine getirmediğiniz takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959130
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