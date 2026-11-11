T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya Sapanca ilçesi, Erdemli Mah., 109 ada, 3 parsel, fındık bahçesi vasıflı taşınmaz. Gayrimenkulün geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. (Başvuru halinde tüm ilgilere bir sureti verilir.)
Adresi : Erdemli Mah., İstanbuldere Cad. No:9 Sapanca / SAKARYA
Yüzölçümü : 1.437,08 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında yerleşim alanı olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 10.807.136,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:56
05/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.