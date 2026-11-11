T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

SAPANCA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya Sapanca ilçesi, Erdemli Mah., 109 ada, 3 parsel, fındık bahçesi vasıflı taşınmaz. Gayrimenkulün geniş evsafı ekli/mevcut bilirkişi raporuyla açıklanmıştır. (Başvuru halinde tüm ilgilere bir sureti verilir.)

Adresi : Erdemli Mah., İstanbuldere Cad. No:9 Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.437,08 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında yerleşim alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 10.807.136,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 13:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2027 - 13:56

05/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.