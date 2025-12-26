Habertürk
        T.C. SARAY (TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/598 Esas
        Konu : Gerekçeli Karar


        Davacılar , BİROL DEĞİRMENCİ, ELİF BUSE DEĞİRMENCİ, ENGİN DEĞİRMENCİ, MÜGE SPOR tarafından Davalı , ELENA LOREDANA DEĞİRMENCİ aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce davalı ELENA LOREDANA DEĞİRMENCİ (4xxxxxxxx54 TC nolu, 17/06/1979 d'lu Gheorghe ve Marıana'dan olma) bilinen adreslerine tebliğ yapılamadığı, adres araştırmasında da adı geçenin adresi bulunmadığından 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin 08/05/2025 tarih 2023/598 Esas 2025/344 Karar sayılı kararı ile; Davanın KABULÜ ile, Aynen taksimi mümkün bulunmayan dava konusu; Tekirdağ İli Saray İlçesi Yeni Mahallesi 18 Ada 18 Parsel 7 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan, Tekirdağ İli Saray İlçesi Yeni Mahallesi 18 Ada 18 Parsel 5 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Yeni Mahallesi 18 Ada 18 Parsel 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı bulunan taşınmazların üzerindeki muhtesatlarla ve tapudaki tüm yükümlülükleriyle birlikte umum arasında açık artırma ile SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE karar verildiği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.05/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02370339