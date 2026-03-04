Canlı
        T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.03.2026 - 00:00
        T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/29 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
        İL : VAN
        İLÇE : SARAY
        MAHALLE : ÖRENBURÇ
        ADA NO : 0
        PARSEL NO : 980
        MALİKİN ADI VE SOYADI :İBRAHİM ŞENKAL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/29 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02414508