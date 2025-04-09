T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/15 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



2025/15 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi,195ada 44 parsel nolu taşınmazın 249.64 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet kamulaştırması ile 6903.97 m2’lik Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz maliki Ahmet Tirit.



2025/16 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,183ada 14 parsel nolu taşınmazın 53.36 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz malikleri Mehmet Tuna, Salih Tuna, Ümmühan Turan, Zennüre Bayram, Melek Nur Aygül.



2025/17 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,194ada 46 parsel nolu taşınmazın 391.21 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, Taşınmaz maliki Şerafettin Yılmaz.



2025/18 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,188ada 29 parsel nolu taşınmazın 4876.02 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz maliki Necip Yılmaz.



2025/19 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,188ada 28 parsel nolu taşınmazın 9942.15 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz maliki İsmail Yılmaz.



2025/20 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,188ada 27 parsel nolu taşınmazın 449.44 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet kamulaştırması ile 2680.85 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz malikleri Necmettin Edikli, Süleyman Edikli,



2025/21 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,185 da 1parsel nolu taşınmazın 4531.61 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz malikleri Habibe Çalış, Selah Edikli, Necmettin Edikli, Süleyman Edikli, Necati Edikli, Ramazan Edikli, Necla Koç, Hüseyin Karaoğlan, Yaşar Karaoğlan, Rasim Karaoğlan, Huriye Çalış.



2025/22 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,185ada 7 parsel nolu taşınmazın 2247.96 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, taşınmaz malikleri Hüseyin Sarıkaya, Cemile Sarıkaya, Ümmü Ballı, Nermin Güneş, Kadir Sarıkaya, Mehmet Ali Eser, Canan Oymak, Nazan Serdar, Mehmet Eser.



2025/23 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,185ada 5 parsel nolu taşınmazın 63.38 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı taşınmaz malikleri Hüseyin Sarıkaya, Cemile Sarıkaya, Ümmü Ballı, Nermin Güneş, Kadir Sarıkaya, Mehmet Ali Eser, Canan Oymak, Nazan Serdar, Mehmet Eser.



2025/24 Esas Denizli İli,Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi,180ada 3 parsel nolu taşınmazın 2812.99 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, Taşınmaz Maliki Ramazan Eryılmaz.



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ.



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26/03/2025