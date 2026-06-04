T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/29 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/48 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 245 ada 4 parsel nolu taşınmazın 1531.69 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mehmet Akkaya.

2026/47Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 245 ada 9 parsel nolu taşınmazın 2467.28 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Durdu Altıntaş.

2026/46 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 214 ada 8 parsel nolu taşınmazın 3053.10 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Birsel Kiriş, Gülsün Kiriş, Recai Atlı, Süleyman Atlı, Sultan Atlı.

2026/45 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 214 ada 5 parsel nolu taşınmazın 4277.93 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Cevdet Atlı.

2026/44 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 214 ada 4 parsel nolu taşınmazın 1720.07 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Zeynep Hanım Solmaz.

2026/43 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 245 ada 14 parsel nolu taşınmazın 1930.44 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Hulusi Aydın, Nesime Sert, Reşat Aydın, Suat Aydın.

2026/42Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 182 ada 11 parsel nolu taşınmazın 1785.10 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı ile, Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 182 ada 15 parsel nolu taşınmazın 170.09 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Kudret Ayhan Uz.

2026/41 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 182 ada 6 parsel nolu taşınmazın 6454.84 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Aynur Harmanda, Zeliha Karakaya.

2026/40 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 206 da 1 parsel nolu taşınmazın 81.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 2225.93 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Dürdane Çoban, Habibe Kahraman, Nimet Koksal, Yusuf Çoban, Osman Çoban.

2026/39 EsasDenizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 200 da 6 parsel nolu taşınmazın 67.91 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 678.57 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Fatma Yılmaz, Gülten Çimentepe, Mustafa Sandal, Nuran Çimentepe.

2026/38 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 200 da 5 parsel nolu taşınmazın 13.09 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 1824.32 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleriAbide Baba, Ayşe Elbastım, Cafer Çimentepe, Cemile Coşkun, Elif Çimentepe, Gülsüm Balkaya, Hasan Çimentepe, Huriye Genç, Mustafa Çimentepe, Niyazi Çimentepe, Gülten Çimentepe.

2026/37Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 200 ada 4 parsel nolu taşınmazın 379.40 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Mustafa Sandal.

2026/36 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 291 da 2 parsel nolu taşınmazın 121.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 2743.59 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Huriye Akarca, Nurten Erdoğan.

2026/35 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 293 ada 4 parsel nolu taşınmazın 777.10 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Songül Pesin.

2026/34 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 293 ada 5 parsel nolu taşınmazın 604.82 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Birgül Çalış, Ersin Gün, Gülsüm Kılınç, Hatice Çimentepe, Kemal Koç, Melihan Balkaya, Mustafa Ali Koç, Neriman Elbasan, Ramazan Gün, Serpil Tunç.

2026/33 EsasDenizli İli, Babadağ İlçesi, Bekirler Mahallesi, 162 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1412.04 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Ali Akduğan.

2026/32 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Bekirler Mahallesi, 193 ada 1 parsel nolu taşınmazın 2175.12 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Aynur Acar, Sabahatdin Akduğan.

2026/31Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Bekirler Mahallesi, 121 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1964.07 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkınınkamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Afer Özdemir, Cemal Özdemir, Halil Özdemir, İsmail Özdemir, Şerife Özdemir.

2026/30 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Bekirler Mahallesi, 115 ada 2 parsel nolu taşınmazın 1254.67 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Nazime Acar, Süzan Altuğ.

2026/29 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Bekirler Mahallesi, 108 ada 4 parsel nolu taşınmazın 3643.29 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının kamulaştırılma bedelinin tespiti taşınmaz maliki Bekir Acar.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, BABADAĞ İLÇESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2026.