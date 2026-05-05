T.C. SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SARAYKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



2026/513 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 245 da 5 parsel sayılı taşınmazın196.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 1913.96 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının taşınmaz malikleri Kadriye Keyik

2026/514 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 245 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 3839.73 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz malikleri Fahrettin Kiriş, Birsel Kiriş,

2026/515 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 235 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 651.35 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Zeynep Işıkdemir

2026/516 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 236 ada 1 parsel sayılı taşınmazın696.41 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz malikleriGanime Kandemir, Sevgi Akbaş, Recep Ali Kandemir, Nermin Erdağ, Nazife Kandemir, İsmet Kandemir,

2026/517 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 285 da 1 parselsayılı taşınmazın 169.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 5494.85 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının taşınmaz malikleri, Saime Özdemir, Gülseren Altuğ, Müzeyyen Altuğ, Elmas Altuğ, Hakikat Özdemir, Yüksel Altuğ, Necip Altuğ, Nurettin Altuğ

2026/518 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 204 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 4968,08 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz malikleri Nizamettin Başkoç, Meryem Başkoç,

2026/519 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 215 da 33 parsel sayılı taşınmazın196.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 1834.28 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının taşınmaz maliki Münir Kocaçoban

2026/520 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 215 ada 30 parsel sayılı taşınmazın 6246.86 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Halil Nohutcu

2026/521 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 251 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1012.88 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının taşınmaz maliki Remzi Akman

2026/522 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 251 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 604.36 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının taşınmaz malikleri Türken Akduğan, Hafize Akduğan

2026/523 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 251 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1820.79 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Raziye Akman,

2026/524 Denizli İli, Babadağ İlçesi,Kelleci Mahallesi, 245 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 99.50m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz malikleri Yıldız Işıkdemir, Pembe Yılmaz, Kübra Çimentepe, Hülya Akçay, Ali Işıkdemir, İsa Işıkdemir, Ziya Işıkdemir, Şeyda Usul,

2026/525 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 245 da 12 parsel sayılı taşınmazın169.00 m2’lik kısmında tesis edilecek mülkiyet hakkı ile 3823.66 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz malikleri Yıldız Işıkdemir, Pembe Yılmaz, Kübra Çimentepe, Hülya Akçay, Ali Işıkdemir, İsa Işıkdemir, Ziya Işıkdemir, Şeyda Usul

2026/526 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Mollaahmet Mahallesi, 182 ada 7 parsel sayılı taşınmazın3600.30 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Ferudun Can

2026/527 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 245 ada 10 parsel sayılı taşınmazın691,98 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Ayşe İrez

2026/528 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 214 ada 7 parsel sayılı taşınmazın1.366,62 m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Fahrettin Kiriş

2026/529 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 214 ada 6 parsel sayılı taşınmazın1.329,20m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Habibe Akçay

2026/530 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 214 ada 10 parsel sayılı taşınmazın1.308,13m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkının, taşınmaz maliki Öztekin İplik Tekstil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2026/531Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 215 ada 23 parsel sayılı taşınmazın2.841,24m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı, Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi,

Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 215 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 917,10 m2 lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı,taşınmaz maliki Saime Kiriş

2026/532 Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 215 ada 35 parsel sayılı taşınmazın120,20m2’lik kısmında tesis edilecek Daimi İrtifak Hakkı,taşınmaz maliki Hakan Günyılmaz

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, BABADAĞ İLÇESİ, KELLECİ MAHALLESİ VE MOLLAAHMET MAHALLESİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28.04.2026