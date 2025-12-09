T.C. SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SARIKAMIŞ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/88 Esas

KARAR NO : 2025/121



Davacı GÖKAN ŞİMŞEK aleyhine mahkememizde açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi ayrıntısı ile yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile,

Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Karakurt Köyü 263 Ada 18 Parsel sayılı taşınmaz lehine, Kars ili, Sarıkamış ilçesi, Karakurt Köyü 263 Ada 28 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde fen bilirkişi Fatih Ünal tarafından tanzim edilen bilirkişi raporları ve eki krokide 28/G olarak gösterilen 50,56 metre uzunlukta, 4,05 metre genişlikte olmak üzere 208,49 metre karelik kısımda GEÇİT İRTİFAKI TESİSİNE ve bu irtifakın TAPUYA TESCİLİNE,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde incelenmek üzere tarafların istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair, davacı ve vekili ile bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16.05.2025

İş bu karar Sabri ve Naile oğlu, 1977 d.lu Hakan KARAVAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.06/11/2025