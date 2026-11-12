T.C. SARIKAYA İCRA CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

T.C.

SARIKAYA

İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/62 Esas

KARAR NO : 2025/61 KARAR

SANIK : 116*****348 ABDULHALİT GÜVENÇ

Sarıkaya İcra Ceza Mahkemesinin 16/12/2025 Tarihli 2025/62 Esas, 2025/61 Karar sayılı kararı ile "A-) Sanık Abdulhalit GÜVENÇ'in üzerine atılı ibraz süresi içerisinde çekin bankaya ibrazında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu işlediği sabit görüldüğünden (23/07/2025 keşide tarihli 3188125 seri numaralı 575.000,00-TL bedelli İş Bankası Sarıkaya/Yozgat Şubesine ait çek için) eylemine uyan5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesiuyarınca suçun işleniş biçimi sanığın amaçve saiki, suç konusunun önem ve değeri, hükmedilecek adli para cezası karşılıksız kalan çek miktarından az olamayacağı dikkate alınarakneticeten 562.350,00- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, B-) Sanık Abdulhalit GÜVEN'in üzerine atılı ibraz süresi içerisinde çekin bankaya ibrazında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu işlediği sabit görüldüğünden (13/08/2025 keşide tarihli 1162822 seri numaralı 200.000,00-TL bedelli Halkbank Sarıkaya/Yozgat Şubesine aitçek için ) eylemine uyan 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesiuyarınca suçun işleniş biçimi sanığın amaçve saiki, suç konusunun önem ve değeri, hükmedilecek adli para cezası karşılıksız kalan çek miktarından az olamayacağı dikkate alınarakneticeten 187.350,00- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına", C-) Sanık Abdulhalit GÜVENÇ'in üzerine atılı ibraz süresi içerisinde çekin bankaya ibrazında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunu işlediği sabit görüldüğünden (30/09/2025 keşide tarihli 2019958 seri numaralı 190.000-TL bedelli Halk Bankası Sarıkaya/Yozgat Şubesine ait çek için) eylemine uyan 5941 Sayılı yasanın 6728 Sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesiuyarınca suçun işleniş biçimi sanığın amaçve saiki, suç konusunun önem ve değeri, hükmedilecek adli para cezası karşılıksız kalan çek miktarından az olamayacağı dikkate alınarakneticeten 177.350,00- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiş olup, gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde İstinaf Kanun Yoluna başvurabileceği ihtar olunur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/06/2026