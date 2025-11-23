Habertürk
        T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.11.2025 - 00:00
        T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/4-56 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınma malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TEDAŞ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların TEDAŞadına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış bulunmaktadır. Dava konusu tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Sarız Ziraat Bankası şubesine yatırılacaktır.Dava konusu taşınmazlarla ilgili , aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarının bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgilere ilanen duyurulur.13/11/2025

        ESAS İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL
        1 2023/4 KAYSERİ SARIZ ALTISÖĞÜT 121 9
        2 2023/56 KAYSERİ SARIZ CAĞŞAK 125 93
