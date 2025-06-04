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        T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.06.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO: 2023/180 Esas


        Davacı, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi İle Davalılar, Abdullah Özgün, Bircan Özgün, Circis Özgün, Gülcan Özgün, Hatuni Özgün, Melek Özgün, Nuval Özgün, Sabah Özgün, Yakup Özgün, Yusuf Özgün, İçişleri Bakanlığı Savur İlçe Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davası nedeniyle; Dahili davalı Abdullah Özgün, dahili davalı Nuval Özgün, Dahili davalı Yakup Özgün, Dahili davalı Gülcan Özgün, Dahili davalı Yusuf Özgün, Dahili davalı Bircan Özgün, Dahili davalı Circis Özgün ve dahili davalı Melek Özgün'e duruşma günü:16/09/2025 günü saat: duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde HMK'nın 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saati yerine geçmek üzere işbu duruşma tutanağının, dava dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta cevap verme süresi olduğu ihtar edilmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02237650