T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SEFERİHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/57 Esas

DAVALILAR : NİLÜFER SCHMİTZ , (Hasan Hüseyin Sapaz mirasçısı)



Davacı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Davalı: Nilüfer Schmitz ve diğerleri aleyhine açılmış olan alacak davasında, dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza tebliğ edilememiş ve tüm araştırmalara rağmen, adresinizin de tespit edilememiş olması nedeni ile Tebligat Kanunu 28. Maddesine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle, mükerrerliğin ortaya çıktığı tapulama çalışmalarında görev alan Kadastro Teknisyeni Hasan Hüseyin SAPAZ (ölü) mirasçıları ile Teknisyen Yardımcısı Celal YILDIZ'ın kamu zararına sebep oldukları ve mali yönden sorumlu oldukları Teftiş Kurulu Başkanlığının "İnceleme Raporunda" ortaya konulmuş olup, anılan şahıslar aleyhine "Rücuen Tazminat Davası" açılmış, Hazine zararı olan 37.046,97TL.nin ödeme tarihi olan 02/09/2024'ten itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara (müştereken ve müteselsilen) yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

21/02/2025 tarihli tensip zaptı ile, "HMK.nın 122.,127. Ve 129. Maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nın 116.,117. Maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. Nın 128.maddesi gereğince bu süre içerisinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK. Nın131. Maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız" ihtar ve ilanen tebliğ olunur.