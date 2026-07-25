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        T.C. SEFERİHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C.
        SEFERİHİSAR
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İ L A N

        Sayı : 2025/264 Esas

        Konu : Gaiplik İlanı

        Maliye Hazinesi ile Ali Oğlu Ali, Ali Oğlu Mehmet arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar Ali oğlu Mehmet ve Ali oğlu Ali'ye Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/10/2012 tarih, 2012/239 Esas, 2012/346 sayılı karar ile İzmir Defterdarlığı'nın temsil etmek üzere kayyım atandığı anlaşılmakla, Ali oğlu Mehmet ve Ali oğlu Ali hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33/2 Devamı maddeleri uyarınca Ali oğlu Mehmet ve Ali oğlu Ali'nin gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/05/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02518305