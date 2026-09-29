Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mah. 4198 ada, 3 parsel sayılı, 2 BB nolu taşınmaz Seferihisar şehir merkezinin güneyinde bulunan Güneşlikent Sitesi içinde kalmaktadır. Site 314 dubleks meskenden oluşmaktadır. Girişinde güvenliği mevcut olan sitenin, çevre düzenlenmesi tamamlanmıştır. Ortak kullanım alanı olarak, sosyal tesisler, yüzme havuzu, market ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır.

Dubleks meskenin ana taşınmazı olan 4198 ada 3 nolu parsel, sitenin girişinde 2.blok olarak yer almaktadır. Taşınmaz üzerine ikiz nizamda inşa edilmiş olan 2 adet dubleks mesken bulunmaktadır. Dubleks meskene sonra çatı katı ilavesi ile mevcut durumda tripleks mesken olarak kullanılmaktadır. Davaya konu dubleks mesken,(2) nolu bağımsız bölümdür.

Keşif günü itibariyle kapalı olduğundan, dubleks meskenin iç özellikleri görülememiştir. Ancak dışarıdan yapılan incelemelerde; pencereler ahşap panjurlu olup, dış cephelerinde fiziksel yıpranmalar mevcut olduğu görülmüştür. Bahçe düzenlemesinin iyi durumda olmadığı tespit edilmiştir.

Deniz manzarası bulunan mesken, tüm altyapı hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı kolay olan taşınmaz, denize 160 m. Seferihisar-Kuşadası bölünmüş yoluna 400 m. ve Seferihisar merkeze 6,5 km. mesafededir.

Dubleks meskenin değer tespitinde; talep gören bir bölgede bulunması, yerleşik site içerisinde kalması, sosyal donatılarının bulunması, deniz manzarası ve ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak, yapının eski olması ve tadilata ihtiyaç duyması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Tepecik Mah. Akarca Cad. Güneşlikent Sitesi, No: 68/3 Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 448,47 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 13/12/2021 tarihinde onaylanan Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 2 kat, TAKS:0,20 KAKS:0,40 konut imarlıdır.

Kıymeti : 17.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İşbu Gayrimenkul Askeri Güvenlik Sahası ve Stratejik Bölge İçindedir.

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz ve Sınırlı Aynı Hak Edinemeyecekleri Alan İçerisinde Kalmaktadır.

2565 SK. 28. Md. Gereği Yabancıların Taşınmazmaz Edinemeyecekleri ve İzin Almadıkça Kiralayamayacakları Bölge İçerisinde Kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 11:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:48