Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Selçuk ilçesi, Şirince Mahallesi, İstiklal mevkii, 269 ada 4 parsel, 74,84 m² yüzölçümlü, tapuda ''kargir ev'' nitelikli taşınmaz. Şirince Mahallesi meskûn alanı içinde, eğimli arazi üzerinde, dikdörtgen şekilli olup doğu, kuzey ve güney cepheleri sokağa bakmaktadır. Her türlü altyapı hizmetinden yararlanmaktadır. Zemin kat 74,84 m², toplam yapı alanı 161,68 m²'dir. Yapı sınıfı 5-C'dir.

Adresi : İzmir il Selçuk ilçe Şirince Mh. 269 ada 4 parsel Bina No:20 Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 74,84 m2

İmar Durumu : Şirince Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonunda 57 envanter numaralı Tescilli Yapı'dır

Kıymeti : 24.393.480,45 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapuda 25/01/1985 tarihli “eski eserdir” ve 19/04/2004 tarihli “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” beyanları var.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 13:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 13:52