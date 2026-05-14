T.C. ŞEMDİNLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Hakkari İli Şemdinli İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan şirket arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
|Esas
|Mevki
|Mailiki
|Kamulaştırılan Alan
|2026/97
|Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 5parsel
|Sinan GEYLAN
|126.00. m2
|2026/98
|Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 3parsel
|Haci GEYLAN
|7.13. m2
|2026/99
|Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 8parsel
|Muhyettin GEYLAN
|14.78. m2
|2026/100
|Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 10parsel
|Tahir GEYLAN
|14.04. m2
|2026/101
|Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 15parsel
|Nazım GEYLAN
|295.88. m2
|2026/102
|Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 12parsel
|Nazım GEYLAN
|8.26. m2
|2026/103
|Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 13parsel
|Sinan GEYLAN
|51.55. m2
|2026/104
|Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 14parsel
|Nazım GEYLAN
|11.56. m2
|2026/130
|Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 12parsel
|Nazım GEYLAN
|315.72 m2
|2026/131
|Şemdinli Çatalca Köyü,117ada 3parsel
|Sİnan GEYLAN
|315.72 m2
|2026/132
|Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 81 parsel
|Mehmet Sadık GEYLAN
|19.01 m2
|2026/134
|Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 79parsel
|Vhyettin GEYLAN
|9.35 m2
|2026/136
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 12parsel
|Levent GEYLAN
|199.84 m2
|2026/137
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 11parsel
|Faruk GEYLAN
|1.25 m2
|2026/138
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 8parsel
|Agit GEYLAN
|15.78 m2
|2026/139
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 3parsel
|Kamil GEYLAN
|16.21 m2
|2026/140
|Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 6parsel
|Nizam GEYLAN
|11.89 m2
|2026/141
|Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 14parsel
|Mehmet Sadık GEYLAN
|6.99 m2
|2026/142
|Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 13parsel
|Müslihittin GEYLAN
|9.61 m2
|2026/143
|Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 5parsel
|Haci GEYLAN
|7.76 m2
|2026/144
|Şemdinli Korgan Köyü,126ada 3parsel
|Mehmet GEYLAN
|24.98 m2
|2026/145
|Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 77parsel
|Nizam GEYLAN
|15.56 m2
|2026/146
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 19parsel
|Kasım Çiftçi
|28.22 m2
|Hüzeyca Geylan,Mülülse EKİNCİ,Safiye GEYLAN,Vahyettin GEYLAN,Gülşah GEYLAN,Fatma BUZKURT,Şahnaz GEYLAN,Hadi GEYLAN,Zehra GEYLAN,Şahla GEYLAN,Nazime BUZKURT,Talha Fehim GEYLAN, Hazal GEYLANİ
|2026/147
|Şemdinli Korgan Köyü,126ada 78parsel
|Yasin KARADENİZ
|95.28 m2
|2026/148
|Şemdinli Korgan Köyü,103ada 473parsel
|Abdik ALTINKUM
|104.67 m2
|2026/149
|Şemdinli KOrgan Köyü,103ada 622parsel
|Rıfat FIRAT
|52.48 m2
|2026/150
|Şemdinli Korgan Köyü,103ada 626parsel
|Sadi FIRAT
|109.93 m2
|2026/152
|Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 6parsel
|Mehmet EVİN
|36.58 m2
|2026/153
|Şemdinli Çatalca Köyü,137ada 1parsel
|Veysel UYSAL
|37.24 m2
|2026/154
|Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 7parsel
|Davut EVİN
|41.76 m2
|2026/155
|Şemdinli Çatalca Köyü,105ada 35parsel
|Numan ÇİFTÇİ
|60.75 m2
|2026/156
|Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 13parsel
|Serkan EVİN
|1.36 m2
|2026/157
|Şemdinli Çatalca Köyü,105ada 43parsel
|Sadık ÇELİKBAŞ
|9.61 m2
|2026/158
|Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 15parsel
|Bahtiyar EVİN
|6.60 m2
|2026/159
|Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 13parsel
|Vahyettin GEYLAN
|8.00 m2
|2026/161
|Şemdinli Çatalca Köyü,133ada 7 parsel
|Hüseyin ŞENLİK
|4.00 m2
|2026/163
|Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 46parsel
|Hamit ŞENLİK
|72.43 m2
|2026/164
|Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 53parsel
|Cevher ŞENLİK
|3.17 m2
|2026/165
|Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 54parsel
|Hamit ŞENLİK
|1.39 m2
|2026/166
|Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 56parsel
|Muzaffer ŞENLİK
|2.53 m2
|2026/167
|Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 58parsel
|Osman ŞENLİK
|0.88 m2
|2026/168
|Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 58parsel
|Zülfi YAVUZ
|7.81 m2