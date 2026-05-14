T.C. ŞEMDİNLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ŞEMDİNLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2026/97 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Hakkari İli Şemdinli İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan şirket arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.



TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

Esas Mevki Mailiki Kamulaştırılan Alan 2026/97 Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 5parsel Sinan GEYLAN 126.00. m2 2026/98 Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 3parsel Haci GEYLAN 7.13. m2 2026/99 Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 8parsel Muhyettin GEYLAN 14.78. m2 2026/100 Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 10parsel Tahir GEYLAN 14.04. m2 2026/101 Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 15parsel Nazım GEYLAN 295.88. m2 2026/102 Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 12parsel Nazım GEYLAN 8.26. m2 2026/103 Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 13parsel Sinan GEYLAN 51.55. m2 2026/104 Şemdinli Çatalca Köyü,116ada 14parsel Nazım GEYLAN 11.56. m2 2026/130 Şemdinli Çatalca Köyü,102ada 12parsel Nazım GEYLAN 315.72 m2 2026/131 Şemdinli Çatalca Köyü,117ada 3parsel Sİnan GEYLAN 315.72 m2 2026/132 Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 81 parsel Mehmet Sadık GEYLAN 19.01 m2 2026/134 Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 79parsel Vhyettin GEYLAN 9.35 m2 2026/136 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 12parsel Levent GEYLAN 199.84 m2 2026/137 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 11parsel Faruk GEYLAN 1.25 m2 2026/138 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 8parsel Agit GEYLAN 15.78 m2 2026/139 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 3parsel Kamil GEYLAN 16.21 m2 2026/140 Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 6parsel Nizam GEYLAN 11.89 m2 2026/141 Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 14parsel Mehmet Sadık GEYLAN 6.99 m2 2026/142 Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 13parsel Müslihittin GEYLAN 9.61 m2 2026/143 Şemdinli Çatalca Köyü,113ada 5parsel Haci GEYLAN 7.76 m2 2026/144 Şemdinli Korgan Köyü,126ada 3parsel Mehmet GEYLAN 24.98 m2 2026/145 Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 77parsel Nizam GEYLAN 15.56 m2 2026/146 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 19parsel Kasım Çiftçi 28.22 m2 Hüzeyca Geylan,Mülülse EKİNCİ,Safiye GEYLAN,Vahyettin GEYLAN,Gülşah GEYLAN,Fatma BUZKURT,Şahnaz GEYLAN,Hadi GEYLAN,Zehra GEYLAN,Şahla GEYLAN,Nazime BUZKURT,Talha Fehim GEYLAN, Hazal GEYLANİ 2026/147 Şemdinli Korgan Köyü,126ada 78parsel Yasin KARADENİZ 95.28 m2 2026/148 Şemdinli Korgan Köyü,103ada 473parsel Abdik ALTINKUM 104.67 m2 2026/149 Şemdinli KOrgan Köyü,103ada 622parsel Rıfat FIRAT 52.48 m2 2026/150 Şemdinli Korgan Köyü,103ada 626parsel Sadi FIRAT 109.93 m2 2026/152 Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 6parsel Mehmet EVİN 36.58 m2 2026/153 Şemdinli Çatalca Köyü,137ada 1parsel Veysel UYSAL 37.24 m2 2026/154 Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 7parsel Davut EVİN 41.76 m2 2026/155 Şemdinli Çatalca Köyü,105ada 35parsel Numan ÇİFTÇİ 60.75 m2 2026/156 Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 13parsel Serkan EVİN 1.36 m2 2026/157 Şemdinli Çatalca Köyü,105ada 43parsel Sadık ÇELİKBAŞ 9.61 m2 2026/158 Şemdinli Çatalca Köyü,121ada 15parsel Bahtiyar EVİN 6.60 m2 2026/159 Şemdinli Çatalca Köyü,132ada 13parsel Vahyettin GEYLAN 8.00 m2 2026/161 Şemdinli Çatalca Köyü,133ada 7 parsel Hüseyin ŞENLİK 4.00 m2 2026/163 Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 46parsel Hamit ŞENLİK 72.43 m2 2026/164 Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 53parsel Cevher ŞENLİK 3.17 m2 2026/165 Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 54parsel Hamit ŞENLİK 1.39 m2 2026/166 Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 56parsel Muzaffer ŞENLİK 2.53 m2 2026/167 Şemdinli Çatalca Köyü,126ada 58parsel Osman ŞENLİK 0.88 m2 2026/168 Şemdinli Çatalca Köyü,103ada 58parsel Zülfi YAVUZ 7.81 m2