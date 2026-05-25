T.C. ŞEMDİNLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ŞEMDİNLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2026/173 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Hakkari İli Şemdinli İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan şirket arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.



TAŞINMAZ BİLGİLERİ:



Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan

2026/173 Şemdinli Tütünlü Köyü,101ada 90parsel Enver Sevik 599.76. m2

2026/174 Şemdinli Tütünlü Köyü,101ada 84parsel İskender Sevik 1.01. m2

2026/175 Şemdinli Yaylapınar Köyü,101ada 156parsel Hüseyin Ertem 13.51. m2

Şiro Ertem, Bilal Ertem, Sait Ertem

2026/176 Şemdinli Konur Köyü,348ada 21parsel Hace Bilici 7.27. m2

2026/177 Şemdinli Konur Köyü,348ada 20parsel Muzaffer Bilici 116.81. m2

2026/178 Şemdinli Konur Köyü,348ada 19parsel Abdullah Sever 104.22. m2

2026/179 Şemdinli Konur Köyü,348ada 17parsel Halime Gezerer 12.31. m2

2026/180 Şemdinli Konur Köyü,349ada 2parsel Nazım, Bilici Naci Bilici 20.63. m2

2026/181 Şemdinli Konur Köyü,140ada 23parsel Cemal Avcı 11.95. m2

2026/182 Şemdinli Konur Köyü,145ada 16parsel Derviş Gezer 524.18. m2

2026/183 Şemdinli Konur Köyü,145ada 14parsel Ömer Gezer 111.55. m2

2026/184 Şemdinli Konur Köyü,236ada 1parsel Hasan Yurtseven 224.02. m2

2026/184 Şemdinli Konur Köyü,237ada 4parsel Hasan Yurtseven 92.36. m2

2026/186 Şemdinli Konur Köyü,334ada 2parsel Veli Atay, 1181.58 m2

Zikri Atay,Zülfü Atay, Bahri Atay,

2026/187 Şemdinli Konur Köyü,335ada 1parsel Erdal Atay 259.23. m2

2026/188 Şemdinli Konur Köyü,322ada 7parsel Emrullah Atay 19.81. m2

2026/189 Şemdinli Konur Köyü,322ada 8parsel Abubekir Atay 197.55. m2

2026/190 Şemdinli Konur Köyü,322ada 10parsel Gülbeyaz Atay 204.87. m2

2026/191 Şemdinli Konur Köyü,272ada 1parsel Bülent Arıcı 46.62. m2

2026/192 Şemdinli Konur Köyü,272ada 4parsel Bencet Arıcı 10.58. m2

2026/193 Şemdinli Konur Köyü,279ada 1parsel Cebeli Gezer 75.33. m2

2026/194 Şemdinli Alan Köyü, 101ada 2parsel Mehmet Sadık Önce 18.00. m2

2026/195 Şemdinli Alan Köyü, 103ada 1parsel Mehmet Tahir Özer 12.84. m2

2026/196 Şemdinli Alan Köyü, 103ada 4parsel Mehmet Sait Akbaş 17.76. m2

2026/197 Şemdinli Alan Köyü, 121ada 2parsel Adil Akbaş 111.85. m2

2026/198 Şemdinli Alan Köyü, 123ada 1parsel Mehmet Sait Akbaş 18.00 m2

2026/199 Şemdinli Alan Köyü, 123ada 4parsel Mehmet Sait Akbaş 218.74. m2

2026/200 Şemdinli Alan Köyü, 123ada 3parsel Ömer Akbaş 82.68. m2

2026/201 Şemdinli Alan Köyü, 124ada 5parsel Mehmet Tahir Özer 6.61. m2

2026/202 Şemdinli Alan Köyü, 124ada 6parsel Sabri Akbaş 359.21. m2

2026/203 Şemdinli Alan Köyü, 131ada 11parsel Abdurahman Akbaş 11.56. m2

2026/204 Şemdinli Alan Köyü, 157ada 7parsel Sabri Akbaş 8.75. m2

2026/205 Şemdinli Alan Köyü, 157ada 5parsel Mehmet Sait Akbaş 183.97. m2

2026/206 Şemdinli Alan Köyü, 166ada 28parsel Remezan Akbaş 4.09. m2

2026/207 Şemdinli Alan Köyü, 166ada 22parsel Mustafa Akbaş 11.56. m2

2026/208 Şemdinli Alan Köyü, 156ada 2parsel Zübeyir Özer 9.61. m2

2026/209 Şemdinli Alan Köyü, 156ada 7parsel Abubekir Önce 80.60 m2

2026/210 Şemdinli Alan Köyü, 168ada 1parsel Adil Akbaş 10.49. m2

2026/211 Şemdinli Alan Köyü, 153ada 1parsel Mustafa Akbaş 263.97. m2

2026/212 Şemdinli Alan Köyü, 151ada 3parsel Tahir Akbaş 63.79. m2

2026/213 Şemdinli Alan Köyü, 103ada 4parsel Adil Akbaş 14.61. m2