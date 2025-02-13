T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/199 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

12/06/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle ;Medeni Kanunun 33/2-3. maddeleri gereğince hakkında gaiplik kararı istenilen kimlik bilgileri bildirilen MEHMET EKİNCİ'yi bizzat gören, tanıyan, bulunduğu yeri ve adresinin nerede olduğunu, nerede yaşadığını bilenlerin iş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY içinde yazılı-sözlü yada bizzat mahkememize müracaatla bilgi vermelerinin ilanen tebliğidir.



GAİP

TC KİMLİK NO : 13246234948

ADI SOYADI : MEHMET EKİNCİ

BABA ADI : MUSTAFA

ANA ADI : KİRAZ

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1935

DOĞUM YERİ : SEYMENLİ