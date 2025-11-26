T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2019/80 Esas

03.11.2025

İLAN

Sn: Dahili Davalı Selim Tütüncü(T.C : 230....728, Turan ve Songül oğlu 27.03.1986 doğumlu) Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2019/80 Esas sırasında kayıtlı olup, davacı vekili dava dilekçesinde özetle;1)Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesi 223 Ada 12 Parsel, Şeyhkuyusu Mahallesi 1993 Ada 1 Parsel,1977 Ada 61 Parsel, 1982 Ada 133 Parsel, 1982 Ada 53 Parsel, 1980 Ada 2 Parsel, 1982 Ada 27 Parsel, 1992 Ada 25 Parsel, 1992 Ada 99 Parsel, 1992 Ada 21 Parsel, 1992 Ada 2 Parsel,2048 Ada 2 Parsel, Hacıbektaşlı Mahallesi 147 Ada 1 Parsel, 148 Ada 24 Parsel,148 Ada 23 Parsel,120 Ada 29 Parsel, 137 Ada 10 Parsel sayılı tarafların birlikte malik oldukları taşınmazlarda ortaklığın giderilmesini talep etmiş olup; HMK 122 ve 127 mad. gereği2 haftalık süre içinde davaya cevap verebileceğiniz ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, aksi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.