Örnek No:55*

T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR İCRA DAİRESİ

2023/84 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/84 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Şereflikoçhisar İlçe, ELEY Mahalle/Köy, 717 Parsel,

Adresi : Eley Köyü 717 Parsel Şereflikoçhisar / ANKARA

Yüzölçümü : 69.102 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.910.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında kayıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:34

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:34

09/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.