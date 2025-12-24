Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 25.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SERİK 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/180 Esas


        DAVALI : GUSTI AYU JULIAWATI Boğazkent 50 Sk. No: 16 Serik/ ANTALYA


        Davacı Barış Özkeser tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizce tahkikat duruşma gün ve saati 07/10/2025 günü saat: 14:00 belirlenmiş olup "HMK’nın 147/2. maddesi gereğince, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi durumunda taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği " hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

