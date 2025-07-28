T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/344 Esas



DAVACILAR : 1- BAHRİYE AYDIN-14179581826 - Şirinyalı Mah. 1487 Sk. No:42 İç Kapı No:7Muratpaşa/ ANTALYA

2- DURMUŞ TEMİZ-31030020492 - Mavişehir Mah. 2040 Sk. No:98 İç Kapı No:18Karşıyaka/ İZMİR

3- ESRA AKBAŞ-14158582554 - Cumhuriyet Mah. 649 Sk. No:4 İç Kapı No:3Muratpaşa/ ANTALYA

4- İBRAHİM ŞİMŞEK-14236579940 - Soğuksu Mah. 310 Sk. No:8 İç Kapı No:9Muratpaşa/ ANTALYA

5- ÖZGÜL YAŞBAYIR-21388342124 - Yeşilyurt Mah. 4351 Sk. No:2 İç Kapı No:5Kepez/ ANTALYA

6- SUNAY BALABAN-10618700070 - Orta Mah. 1010 Sk. No:7 İç Kapı No:3Serik/ ANTALYA

DAVALI : 1- MALİYE HAZİNESİ SERİK - Mamliye Hazinesi Serik/ ANTALYA

VEKİLLERİ : Av. PINAR PATİR

DAVALI : 2- GÜLSÜM -Kökez Mah. Serik/ ANTALYA

KAYYIM : ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI

TEMSİLCİ : HİDAYET IRKIN TÜR-

VEKİLİ : AHMET ÇELİK

MÜTEVEFFA : ŞEFİK ŞİMŞEK

Dava konusu Antalya İli Serik İlçesi Kökez Mahallesi 133 ada 37 parsel sayılı taşınmazın davacılar adına T.M.K.'nın 713/2 maddesi gereğince tescili istenildiğinden, anılan yer üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben 3 (üç) ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.23/07/2025