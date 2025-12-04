T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/216 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi

ADA NO : 171

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 348.32 m2 daimi irtifak, 73.37 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi 171 ada 2 parselde davalılara ait

tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve

BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda

kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü

adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/216 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.01.11.2025