T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/230 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Bucakköy Mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 17

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 702.57 m2 daimi irtifak, 362.24 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Bucakköy Mahallesi 0 ada 17 parselde davalılara

ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı

ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu

taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel

Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/230 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.01.11.2025