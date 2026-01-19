T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/326 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 1344

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 236,06 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi 1344 parsel sayılı

taşınmazlarda davalılara ait taşınmazdan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü

Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz

konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının

Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/326 esas

sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan

olunur.05/01/2026