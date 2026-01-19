T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/326 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi
ADA NO : 0
PARSEL NO : 1344
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 236,06 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi 1344 parsel sayılı
taşınmazlarda davalılara ait taşınmazdan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü
Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz
konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının
Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/326 esas
sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan
olunur.05/01/2026