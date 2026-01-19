Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.01.2026 - 00:00
        T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/326 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi
        ADA NO : 0
        PARSEL NO : 1344
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 236,06 m2
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili Serik ilçesi Yukarıkocayatak mahallesi 1344 parsel sayılı
        taşınmazlarda davalılara ait taşınmazdan geçen yol ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü
        Kurulunca alınan 2015/209 sayı ve 24/07/2015 tarihli kamu yararı kararı gereğince kamulaştırıldığı, söz
        konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının
        Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/326 esas
        sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan
        olunur.05/01/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02383709