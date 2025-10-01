T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/27 Esas

DAVACI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -

VEKİLİ : Av. VEDAT SEYFİOĞLU -

DAVALILAR : ÜMMÜ GÜLSÜM DURMAZ - 10210718268



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde ; Antalya İli Serik İlçesi Büğüş Mahallesi 110 ada 4 parsel sayılı taşınmazda 256,00 m² pilon yeri ile 2.173,93 m² lik irtifak hakkının kamulaştırılarak, taşınmaz değerinin tespit edilerek TEİAŞ adına tescili talep edilmiş Durusma Günü: 19/11/2025 günü saat: 10:30 bırakılmış olup, belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, Bilirkişi raporunda; dava konusu Serik İlçesi, Büğüş Mahallesi, 110 ada 4 parselde, 153.609,83 m2 yüzölçümü ve “Tarla” vasfı ile “hisseli” olarak kayıtlı taşınmazın, 2173,93 mm2 olan daimi irtifak hakkı bedelinin 33.167,47 TL, 256,00 m pilon(direk yeri) kamulaştırma bedelinin 12.602,88 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin dava (06.03.2019) tarihi itibarı ile 45.770,35 TL olduğu bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.