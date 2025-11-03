Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04.11.2025 - 00:00
        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/268 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Töngüçlü Mahallesi
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 149
        VASFI : Tarla
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.035,26 m2 daimi irtifak, 297,82 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli, Serik ilçesi, Töngüçlü Mahallesi, 136 ada 149 parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün18/10/2024 tarih ve 0887oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/268 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.23.10.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02321906