T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/233 Esas

DAVACI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. YUSUF İBİŞ -

DAVALILAR : KEREM MERİH Çatallar Köyü Muhtarlığı Serik/ ANTALYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir dava dilekçesi, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesinde: Antalya İli, Serik İlçesi, Çatallar Mahallesi, 1209 parsel nolu taşınmazdan kamulaştırmasına karar verilen 275,7 m² arazinin daimi irtifak hakkının, 139,91 m² arazinin geçici irtifak hakkı (2 yıl için) ve müştemilat kamulaştırma bedelinin, taşınmazın 275,7 m² daimi irtifak hakkının (ağaç dikmemek, bina vs. sabit tesis yapmamak şartı ile) BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) lehine, Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tapuya tesis edilmesine karar verilme şeklinde talep edilmiştir. Dava dilekçesine " HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Bilirkişi raporunda ; Dava konusu Serik İlçesi, Çatallar Mahallesi 1209 parselin daimi irtifak bedelinin 52.743,48 TL, geçici irtifak bedelinin 5.853,83 TL, muhdesat bedelinin 0,00 TL olmak üzere toplam kamulaştırma bedelinin 58.597,31 TL olduğu bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. " Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/12/2025