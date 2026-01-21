Habertürk
        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 22.01.2026 - 00:00
        İLAN
        T.C. SERİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/28 Esas


        DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
        VEKİLİ : Av. ABDULKADİR GÜVENÇ -
        DAVALILAR : 1-KEZİBAN AVŞAR
        2-ARİF TURAN
        3-İRFAN BAYRAM


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Davacı vekili tarafından yukarıda isimleri yazılı davalıların adreslerinin tespit edilemediği, mahkememizce ilgili kolluğa, tapu ve nüfus müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazıldığı ancak kimlik numaraları ile adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Dava Dilekçesine: HMK. 122. Maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK. 128. Maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, Bilirkişi raporuna : Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.05/09/2025

