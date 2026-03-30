Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2025/718 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/718 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, Gökçesu Mevkii, 1300 Ada, 4 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmazın üzerinde projesine ve mahalline göre iki blok betonarme yapı olduğu görülmüştür.Otogarının yaklaşık 550 metre güneybatısında,1335 nolu sokak cephe bina girişli, No:30 Güler Sitesi B blokta yer alan 13 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse kayıtlıdır. Sosyal donatı alanlarına, bölge okullara yakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması,tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz 1335 nolu sokak cepheli Serik Devlet Hastanesine 1250 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 1450 metre, Antalya Havalimanı' na 24,00 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 650 metre kuş uçumu mesafededir. Site etrafı duvarlarla çevrili olup sitede açık otopark, yüzme havuzu, çocuk parkı bulunmaktadır. B blok sitenin güneyinde konumludur. Ana Yapı; betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizamda, inşa edilmiş olup projesine göre, bodrum kat +zemin kat + 6 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binada projesine göre, bodrum katta sığınak ve odunluklar,zemin katta bina girişi, 2 adet mesken, normal her katta 2 adet mesken olmak üzere toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Asansörlü ve doğalgaz tesisatlı bina bakımlı durumda olup malzeme işçilik kalitesi orta-iyi düzeydedir. mesken: brüt 145 m2 net 126 m2 alanlıdır.3 oda, 1 banyo, wc-lavabo, ebeveyn banyo,salon, mutfak ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın girişçelik kapı, iç kapıları mobilya kapı, dış doğramaları pvc doğrama + pvc panjurludur. Duvar tavan akçı sıva üzeri boyalı, tavan kenarları alçıpan uygulamalıdır. Islak zeminleri seramik, oda salon zeminleri laminant parke kaplamadır. Mutfak dolabı mdf, tezgahı granit banyo-wc vitrifiyeleri tamdır. Doğalgaz tesisatlıdır.

Adresi : Orta Mah. 1335 Sk. Güler Sitesi No:30 B Blok İç Kapı No:13 Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 126 m2

Arsa Payı : 1/28

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Belediyemiz sınırlarında olup, imar planı içerisinde ve

Konut Alanında kalmaktadır. Yapılaşma şartı; Ayrık nizam, Taks: 0,30, Kaks: 0,90, 3 kat

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:59

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:59

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, EMİNCELER Mahalle/Köy, Gökçesu Mevkii, 1285 Ada, 9 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Orta Mahallesi sınırları içerisinde (Tapulama Eminceler Mahallesi), Serik Otogarının yaklaşık 200 metre güneybatısında, Cumalı - 47 nolu sokak cephe bina girişli,Bölge, yapılaşma sürecinin devam ettiği yerleşim alanlarındandır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. sosyal donatı alanlarına, bölge okullara yakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması,tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz Cumalı - 47 Nolu sokak cepheli Serik Devlet Hastanesine 900 metre, Serik İlçe Merkezi' ne 1150 metre, Antalya Havalimanı' na 24,00 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 200 metre kuş uçumu mesafededir. Tam hisse borçlu adına kayıtlıdır. projesine göre,zemin kat + 4 normal kat olarak inşa edilmiştir. Zemin katta bina girişi, 2 adet mesken, normal her katta 2 adet mesken olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi yapılmış olan binada açık otopark bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeriboyalı, sahanlık ve merdiven zeminleri mermer kaplamadır. Bina giriş kapısı camlı alümniyum doğramadır. Asansörlü ve doğalgaz tesisatlı bina bakımlı durumdadır.2.katta yer alan kuzey batı ve doğu cepheli kullanım alanı projesine göre brüt 134 m2 net 116 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine göre antre hol ile bağlantılı 3 oda, 1 banyo, wc-lavabo, ebeveyn banyo,salon, mutfak ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın girişçelik kapı, içdış doğramaları pvc doğrama + pvc panjurludur.

Adresi : Orta Mah. Cumalı 47 Sk. Ünal Apt. No:4 İç Kapı No:5Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 116 m2

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Belediyemiz sınırlarında olup, imar planı içerisinde ve Konut Alanında kalmaktadır. Yapılaşma şartı; Ayrık nizam, Taks: 0,35, Kaks: 1,40, 4 kat

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, KÖKEZ Mahalle/Köy, 111 Ada, 47 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm 579,54 m2 yüz ölçümlü, ana taşınmaz üzerinde Mesken nitelikli taşınmaz tam hisse borçlu adına kayıtlıdır. Serik Kapalı Cuma Pazarının yaklaşık 150 metre güneybatısında, 3025 nolu sokak cephe bina girişli, No:7 apartmanda yer alan 10 bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazdır. Belediyenin her türlü alt yapı ve hizmetlerinden faydalanır durumdadır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ile sağlanabilmektedir. Sosyal donatı alanlarına, merkeze yakın mesafede olması, ulaşımın kolay olması,tercih nedenlerindendir. Alt yapı ve ulaşım sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz 3025 nolu sokak cepheli olup, Serik Devlet Hastanesine 1900 metre, Serik İlçe Merkezi'ne 1350 metre, Antalya Havalimanı' na 25,00 km, Serik Şehirler Arası Otobüs Terminali' ne 2750 metre kuş uçumu mesafededir. Ana yapızemin kat + 4 normal kat olarak inşa edilmiştir. Binada projesine göre, zemin katta bina girişi, 2 adet mesken, normal her katta 2 adet mesken olmak üzere toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi normal sıva üzeriboyalı, sahanlık ve merdiven zeminleri mermer kaplamadır. Bina giriş kapısı camlı alümniyum doğramadır. Asansörlü bina yeni olup malzeme işçilik kalitesi orta düzeydedir. 10 b.b. no' lu mesken: Projesinde ve mahallinde 4.katta yer alan kuzey güney ve doğu cepheli Mesken nitelikli taşınmazın kullanım alanı projesine göre brüt 88,00 m2 net 76,00 m2 alanlıdır. Taşınmaz projesine göre antre hol ile bağlantılı 2 oda, 1 banyo, wc-lavabo, salon, mutfak ve 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın girişçelik kapı, iç kapıları mobilya kapı, dış doğramaları pvc doğrama + pvc panjurludur. Duvar tavan akçı sıva üzeri boyalı, tavan kenarları alçıpan uygulamalıdır. Islak zeminleri seramik, oda salon zeminleri laminant parke kaplamadır. Mutfak dolabı mdf, tezgahı granit banyo-wc vitrifiyeleri tamdır. Boş durumda olduğu görülen taşınmaz yeni olup malzeme işçilik kalitesi ortadüzeydedir.

Adresi : Kökez Mah. 3025 Sk. No:7İç Kapı No:10 Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 76 m2

Arsa Payı : 1/10

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıBelediyemiz sınırlarında olup, imar planı içerisinde ve Konut

Alanında kalmaktadır. Yapılaşma şartı; Ayrık nizam, Taks: 0,35, Kaks: 1,40, 4 kat denilmektedir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 13:59

22/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.