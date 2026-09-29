Örnek No:55*

T.C.

SERİK

İCRA DAİRESİ

2025/4302 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4302 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, ÇAKALLIK Mahalle/Köy, Belkesiği Mezarlığı Mevkii, 101 Ada, 618 Parsel, Parsel niteliği Tek Katlı Kargir Ev ,4 Katlı Betonarme Ev Ve Bahçesi?dir. Belkesiği mevkiinde yer alan taşınmaz,Mahalle yerleşim merkezinin kuşuçuşu yaklaşık 2,7 km kuzeybatısında, Belek-Kadriye turizm yolunun 30 m batısında, İlçe merkezinin 8-10 km batısında, denizin, turizm tesislerinin ve 5 yıldızlı otellerin 6-6,5 km kuzeyinde, Kadriye Turizm Çarsısının 3,5-4 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. D400 Antalya-Mersin karayolunun güneyinde yer alan taşınmaz buraya 1,2 km mesafededir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmakta olup ulaşımı kolaydır. Taşınmazın bir kısmı düz ve düze yakın, bir kısmı ise hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz killi-tınlı toprak tekstründe, verimli topraklardandır. Derin toprak işleme profilinde, su tutma kapasitesi iyi ve havalanması orta, taşlılık ve drenaj problemi bulunmayan arazilerdendir. Taşınmaz sulu tarım arazilerinden olup sulama suyu ihtiyacı doğusundan geçen DSİ sulama kanalından sağlanmaktadır. Taşınmaz Serik Belediye sınırlarında olup, imar planı dışında kalmaktadır. Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Vasfına uygun olarak ev ve bahçesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın üzerinde muhtelif ağaçlar ve mesken olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Civar parsellerde örtü altı yetiştiricilik, nar, narenciye, zeytin ve açık tarla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmaz sulu tarım arazilerinden olup yörede yetiştiricilikte ağırlıklı olarak buğday+ 2.ürün silaj mısır,karpuz, patlıcan, çilek(alçak tünel) ve domates(sera) yetiştiriciliği yapılmaktadır. Taşınmazların konumu, tarımsal yetiştiricilik amaçlı tercih edilen bir bölgede yer alması, Serik İlçe Merkezine ve Belek-Kadriye Turizm merkezine olan yakınlığı, Serik Toptancı Haline ve ihracat firmalarına yakınlığı sebebiyle ürün pazarlama kolaylığı vardır. Parsel içinde 1 adet taban oturumu 211,26m2, 4katlı betonarme olarak yapılmış bina mevcuttur. Taşınmaz toplam 845.04 m2inşaat alanına sahiptir. 2 adet tek katlıüzeri kiremit örtülü bina yapı bulunmaktadır.Taşınmazların ekonomik ömrü tamalanmış vaziyettedir. Bu sebeple değer takdir edilmemiştir. Ayrıca 1 adet 165,03 m2 'lik alana sahip profil demirden yapılmış sundurma yapısı mevcuttur. Borçlu 1/4 hisselidir.

Adresi : Çakallık Mah. 101 Ada 618 ParselSerik / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.767,20 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı İmar planı dışında kalmaktadır. Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kıymeti : 6.823.220,61 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:59