T.C.

SEYDİŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı :2025/214 Esas Davalı: Bahar Tütüncü

05.11.2025



İLAN METNİ

Niyazi Tütüncü tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında Ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmiş olup, 15.01.2026 günü saat : 11.00 de yapılacak duruşmaya,sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz halinde karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, her iki tarafından da gelmemesi veya bir tarafın gelip davaya takip etmeyeceğini bildirmesi halinde HMK 150 /1 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.