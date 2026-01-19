T.C.

SEYDİŞEHİR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)



Sayı : 2014/722 Esas

13.01.2026



İLAN METNİ

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili tarafından Melek Gözel ve arkadaşları aleyhine , kurum sigortalısı Hakkı Tunç'un Gürarslan apartmanında 10.08.2009 tarihinde iş kazası geçirmesi nedeniyle kurum zararı olan 6.959,80 TL nin davalılardan tahsil edilmesi talepli dava açıldığı,, aşamalarda 09.09.2019 tarihinde iş güvenliği alanında uzman bilirkişi heyetinden rapor alındığı, kazanın meydana gelmesinde davalı Ahmet Özdemir'e %60, Davalı Hurşit Kurgun'a %30 kurum sigortalısı Hakkı Tunç'a %10 kusur atfedildiği, rapora itirazlar üzerine aynı bilirkişi heyetinden ek rapor alındığı, duruşmalar sırasında Tapu Müdürlüğünden Gürarslan apartmanının kat maliklerinin kimlik ve adres bilgileri istenildiği ve davaya dahil edilmeleri sağlandığı, taraflarca bildirilen bir kısım tanıkların dinlenildiği, davalılardan Melek Gözel'in tüm yazışma ve aramalara rağmen adresinin temin edilemediği dosya kapsamında tespit edilebilen tek adresinin Fransa olduğu ve bu adrese de tebligat yapılamadığı anlaşıldığından davalı Melek Gözel adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup Melek Gözel adına HMK'nın 127. maddesi gereği "Tüm ekleri ile dava dilekçesi, tensip tutanağı ve tevzi formu eklidir, tebliğden itibaren 2 hafta kanuni/kesin süre içinde davaya cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 122,127,128 maddesi şerhli dava dilekçesi, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağına ilişkin şerhli bilirkişi raporları ve duruşmalar için sulh ve arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz halinde karşı tarafın duruşmaya gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, her iki tarafından da gelmemesi veya bir tarafın gelip davaya takip etmeyeceğini bildirmesi halinde HMK 150 /1 uyarınca dosyanın işlemden kaldırılacağı, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Melek Gözel adınailanen tebliğ olunur.