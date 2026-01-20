Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.01.2026 - 00:00
        T.C.
        SİİRT
        1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

        Sayı : 2023/258 Esas

        14/01/2026

        İLAN

        DAHİLİ DAVALI AYŞE NERGİZ (T.C:21827449872) Mahmut ve Nazime kızı, 28/06/1974 doğumlu,

        Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalı Ayşe NERGİZ'in adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel ve Tespit) davasında dahili davalı olarak taraf olduğunuz, dahili davalı olarak bulunduğunuz dosyanın duruşmasının bırakıldığı 04/03/2026 günü saat 10:05'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

