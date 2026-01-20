T.C. SİİRT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

SİİRT

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı : 2023/258 Esas

14/01/2026

İLAN

DAHİLİ DAVALI AYŞE NERGİZ (T.C:21827449872) Mahmut ve Nazime kızı, 28/06/1974 doğumlu,

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan dahili davalı Ayşe NERGİZ'in adres bilgileri tespit edilemediğinden ve tebliği mümkün olmadığından tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, mahkememize açılan Kamulaştırma (Bedel ve Tespit) davasında dahili davalı olarak taraf olduğunuz, dahili davalı olarak bulunduğunuz dosyanın duruşmasının bırakıldığı 04/03/2026 günü saat 10:05'de mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.