        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.09.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı : 2024/915 Esas

        12.09.2025

        Davacı Hasip YILDIZ tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Sohbet YILDIZ'ın 2011 yılından beri kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığından bahisle ablası hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açtığı; TMK. nın 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Sohbet YILDIZ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.09.2025

        GAİP TC KİMLİK NO : 22829030556
        ADI SOYADI : SOHBET YILDIZ
        BABA ADI : HALİL
        ANA ADI : HURİ
        DOĞUM TARİHİ : 07/07/1977
        DOĞUM YERİ : SİİRT

