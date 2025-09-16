T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/915 Esas

12.09.2025

Davacı Hasip YILDIZ tarafından aşağıda kimlik bilgileri yazılı Sohbet YILDIZ'ın 2011 yılından beri kaybolduğunu, kendisinden haber alınamadığından bahisle ablası hakkında gaiplik kararı verilmesi hususunda dava açtığı; TMK. nın 33/2 maddesi uyarınca gaipliği talep edilen Sohbet YILDIZ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12.09.2025

GAİP TC KİMLİK NO : 22829030556

ADI SOYADI : SOHBET YILDIZ

BABA ADI : HALİL

ANA ADI : HURİ

DOĞUM TARİHİ : 07/07/1977

DOĞUM YERİ : SİİRT