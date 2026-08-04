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        T.C. ŞİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:50
        T.C. ŞİLE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/125 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Şile İlçesi Karamandere Mahallesi2842 Ada 14 Parsel
        ADA NO : 2842
        PARSEL NO : 14
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.332,89 m²
        MALİKİN ADI VE SOYADI : HAYRİYE KAYAHAN MİRASÇILARI (REŞAT KAYAHAN, ADNAN KAYAHAN, ÇİĞDEM KAYAHAN, ZİHNİ KAYAHAN, KIYMET AYDIN) ÜNAL KAYAHAN, YAŞAR KAPLAN, MUSTAFA OĞLU ALİ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/125 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
        1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,
        2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir,
        3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,
        4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.
        5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 29.07.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02523837