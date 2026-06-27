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T.C. ŞİLE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/333 Esas

23.01.2026

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileİSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Dava konusu Şile ilçesi, İmrenli Mah. 634 parsel taşınmaz hissedarları olan vegaipliği talep edilen Canbazoğlu Feyzullah kızı ölü Habibe mirasçılarının; mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren belirlenen yasal süreler içinde (6 aylık aralıklarla 2 ilan süresi) mahkememize başvurmaları veya kendisini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, aksi takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve gaipliğe karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.