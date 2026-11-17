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T.C. ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/420 Esas

DAVALI : MUHAMMED KAYA Cavuş Mahallesi Cumhuriyet Cad. Nişan Sokak Zirve Apt No : 3 Daire 10Şile/ İSTANBUL



Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli kararı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve adres araştırması neticesinde de tebligata yarar adres bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 30.10.2026