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        T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 23:50
        T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        ESAS NO : 2025/47 Esas

        Davacısı Ali Türe, davalısı Salih Kuzpınarı olan tazminat davasında makine mühendisi bilirkişi raporunda araç mahrumiyet bedeli 18.000 TL, değer kaybının 160.000 TL olduğu, trafikçi bilirkişi raporunda davacının kusursuz, davalının asli ve tam kusurlu olduğu yönünde raportanzim edildiği, rapora karşı HMK 281 md.uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı yinedavacı tarafça 08/09/2026 tarihinde ıslah yapılmış dava değeri bilirkişi raporları doğrultusunda ıslah edilmiş olup, ıslaha karşı da 2 hafta içinde itiraz edilmediği taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı SALİH KUZPINARI'natebliğ ve ilan olunur. 09/09/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02565929