        Resmi İlanlar

        T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.11.2025 - 00:00
        İLAN

        T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2021/1146 Esas

        DAVALILAR : YÜKSEL GENÇ-54133046534


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
        Dahili davalı dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü ekli davetiye çıkarılmış olup, iade dönmesi sebebiyle tebligatın yapılamadığı adres araştırmasından da bir netice alınamadığı anlaşıldığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 13/01/2026 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2025

