T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2026/18 Esas

DAVALILAR : MEHMET GÖK-254*****02 Turgutreis Mah. 4118 Sk. No:22 İç Kapı No:5 Akdeniz/ MERSİN



Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkartılan davetiyenin iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup 15/10/2026 günü saat:14:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.