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        T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 23:50
        İLAN
        T.C. SİLİFKE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2026/18 Esas

        DAVALILAR : MEHMET GÖK-254*****02 Turgutreis Mah. 4118 Sk. No:22 İç Kapı No:5 Akdeniz/ MERSİN


        Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize çıkartılan davetiyenin iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup 15/10/2026 günü saat:14:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02545897