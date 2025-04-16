T.C. SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/3 Tereke

MİRASÇI : ASENA SİVAS - 25187073890 - ŞEVKET ÖZCAN ve GALİNA oğlu/kızı,

23/04/1998 dogumlu,



Mahkememizde açılan tereke çekişmesiz yargı işinde yapılan açık yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ekli şekilde duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmış olup tarafınıza tebligat yapılamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 02/07/2025 günü saat: 10:30'da muris Şevket Özcan Sivas'dan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.